Saisonbeginn in St. Peter-Ording : SPO begrüßt den Frühling: Die ersten Strandkörbe sind draußen

Die lange Winterzeit am Strand von St. Peter-Ording: Seit Montag können es sich Einheimische und Gäste dort wieder gemütlich machen: Die ersten Strandkörbe wurden auf die Podeste gestellt.

St. Peter-Ording | St. Peter-Ording fährt langsam wieder in den Sommermodus hoch: Seit dem 15. März ist das Strandparken wieder erlaubt, und am Montag wurden die ersten 16 Strandkörbe aus dem Winterquartier geholt und am Strand aufgestellt. „Insgesamt werden wir bis Mai gut 1250 Strandkörbe an den zwölf Kilometer langen und bis zu zwei Kilometer breiten Sandstrand posit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.