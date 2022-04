Krieg in der Urkaine : St. Peter-Ording: Haus Bevensen in Böhl wird Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Ehemalige Ferieneinrichtung, die inzwischen der Behrendt Gruppe aus Hamburg gehört, soll nun zur Flüchtlingsunterkunft werden. Dazu schloss Immobilienunternehmen einen Mietvertrag mit dem Amt Eiderstedt.

St. Peter-Ording | Das unermessliche Leid der Bevölkerung in der Ukraine und der Geflüchteten betrifft auch die Menschen in Nordfriesland. „Wir können das Leid nicht verhindern, wir können es nur lindern“, fasste es Amtsvorsteher Christian Marwig am Mittwoch vor Vertretern des Amtes Eiderstedt, der Fachstelle Migration des Diakonischen Werkes (DW) für Eiderstedt und der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.