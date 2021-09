Kreisparteitag der SPD : SPD Nordfriesland nominiert mit großer Zustimmung ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2022

Den Bildungs-Experte Hendrik Schwind-Hansen wählten 89 Prozent als Kandidaten für Nordfriesland-Nord. Die Zustimmung beim Digitalisierungs-Fachmann Marc Timmer für den Wahlkreis Nordfriesland-Süd lag bei 97 Prozent.

Hattstedt | „Es ist in der SPD mächtig was los.“ Mit diesen Worten eröffnete der SPD-Kreisvorsitzende Truels Reichardt am Sonnabend den außerordentlichen Kreisparteitag der SPD Nordfriesland in Hattstedt. Reichardt schwor laut Mitteilung der Kreis-SPD die Genossinnen und Genossen auf den Endspurt im Bundestagwahlkampf ein. Weiterlesen: Nordfrieslands SPD nennt Bew...

