Zurückhaltung in Schwabstedt : Rummelpottlaufen: Stirbt da eine Tradition oder liegt es an Corona?

Nur wenige Kinder sind am späten Silvesternachmittag unterwegs, und so manche Tür bleibt geschlossen.

Schwabstedt | Seit jeher war Schwabstedt eine Hochburg der Rummelpottläufer. Doch wie andernorts auch in diesem Jahr: Nur wenige von ihnen, gerade mal sieben, bewegen sich an Silvester am späten Nachmittag bei Dunkelheit durch die Gassen der Treenegemeinde. Weiterlesen: Bilanz von Polizei und Rettungsdiensten: Ruhige Silvesternacht in Nordfriesland Und als ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.