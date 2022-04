Nordseehotel am Dockkoog Husum : Stadt stoppt Neubau: Warum die Brandruine nun noch Jahre stehen könnte

In der Nacht zum 15. Januar 2018 brannte das Nordseehotel am Dockkoog in Husum. Jetzt blockiert Baurecht die Neubaupläne von Pächter Manfred Clormann.

Husum | Alles spricht dafür, dass die Brandrui...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.