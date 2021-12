Husum : Treffpunkt für Naschkatzen: Royal Donut in Husum eröffnet

Auch Husum hat nun eine Royal Donuts-Filiale. Das Geschäft mit den süßen Kringeln wurde am Sonnabend in der Innenstadt eröffnet.

Husum | Zu den über 170 Royal-Donuts-Filialen in Deutschland gehört seit dem vergangenem Sonnabend nun auch ein Shop in Husum. „Unsere Donus werden stets frisch zubereitet und dekoriert“, verspricht Filialleiter Metin Karaoglu. Jeder in Fett gebackene Kringel sei ein absolutes Unikat und handgemacht. Auch interessant: Corona in Nordfriesland: Friedlicher I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.