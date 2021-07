Tönning : Riesenbohrer wühlt sich für Erdkabel unter der Eider durch

Unter der Eider bei Tönning verlegen Tennet und SH Netz ein Erdkabel. Es wird die 110-KV-Freileitung über der Flussmündung ersetzen. Dafür wird ein rund 2000 Meter langes Loch gebohrt. Mensch und Tier werden davon profitieren.

Tönning | Die beiden Netzbetreiber TenneT und Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) kommen mit der Erdverkabelung der Eider-Freileitung bei Tönning gut voran, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Pünktlich um 9.14 Uhr setzte am Dienstag (13. Juli), der etwa 17 Meter lange Bohrer auf der Eider-Südseite in Karolinenkoog (Kreis Dithmarschen) an. Auch interessant...

