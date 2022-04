Lebensmittelpunkt SPO : Warum Ex-HSV-Keeper Richard Golz ein Flutlicht aus Hamburg nach St. Peter-Ording brachte

In den 1990er Jahren war Richard Golz Torhüter beim HSV, auch für Freiburg und Hannover 96 stand er auf dem Platz. shz.de hat er erzählt, warum er ein Flutlicht aus dem alten Hamburger Stadion am Rothenbaum in SPO lagert.

St. Peter-Ording | Das ist wohl etwas, das nicht jeder in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.