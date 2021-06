Einsatz auch bei Schlechtwetter : „Point in Space“ für Rettungshubschrauber: Föhrerin kämpft im Landtag für neue Technik

In fünf Jahren fielen landesweit 333 Rettungsflüge zu Inseln und Halligen aus. Der Kieler Landtag will Helis mit neuer Technik ausrüsten lassen. „Point in Space“ führt sie wie mit einem Navi an ihre Einsatzorte.

Nordfriesland | Mit Dr. Marret Bohn hat sich jetzt eine gebürtige Föhrerin im Kieler Landtag für den Rettungsdienst auf Inseln und Halligen stark gemacht. Die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen warb dort für ein spezielles Anflugverfahren für Rettungshubschrauber, das in der Fachwelt als Point in Space (PinS) bezeichnet wird. Insulanerin erfahren auf Rett...

