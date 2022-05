Rettungseinsatz in der Nordsee : SPO: Zwei Kiter aus stürmischer See vor dem Böhler Strand gerettet

Völlig entkräftet wurden ein Mann und eine Frau bei starkem Wind aus den hohen Nordsee-Wellen gerettet. Sie waren dort zuvor mit ihren Kite-Schirmen unterwegs.

St. Peter-Ording | Es war Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr, als der Alarm bei Feuerwehr und DLRG im Nordsee-Badeort auflief – gemeldet wurden zwei in Not geratene Kiter in der Nordsee - weitab vom Ufer. Die Rettung kam zur rechten Zeit: Völlig entkräftet wurden ein Mann und eine Frau bei starkem Wind aus den hohen Nordsee-Wellen gerettet. Sie waren dort zuvor mit ihren Kit...

