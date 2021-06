Einsatz in St. Peter-Ording : Rettung mit dem Jetski: DLRG holt in Not geratenen Kitesurfer samt Material aus der Nordsee

Aufmerksame Strandbesucher hatten einen Kiteschirm auf der Nordsee treiben gesehen und den Notruf gewählt. Zum Glück, denn am Ende war nicht dieser, sondern ein anderer Kitesurfer in Not geraten.

St. Peter-Ording | Die Einsatzkräfte der DLRG St. Peter-Ording hatten am Samstagabend (19.) gerade eine Rettungsübung mit dem in St. Peter-Ording stationierten Offshore-Rettungshubschrauber von Northern Helicopter erfolgreich beendet, da erfolgte die Alarmierung durch die Leitstelle Nord an den Böhler Strand. Schirme treiben im Wasser Südlich des Pfahlbaurestauran...

