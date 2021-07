Corona an der Westküste : Erste Reaktionen aus Nordfriesland: Nicht für jede Lockerung gibt es nur Applaus

Soll die Testpflicht in der Gastronomie wirklich komplett wegfallen? Schon an dieser Frage scheiden sich in der Branche die Geister.

Husum | Der Wegfall der Testpflicht in der Innengastronomie und keine Folgetestungen mehr in der Beherbung: Dies gehört zu den zentralen Lockerungen des Landes, die kommenden Montag greifen sollen. Doch schon an der Frage, ob die Testpflicht wirklich komplett wegfallen muss, scheiden sich in der Gastronomie die Geister: „Es vereinfacht die Sache natürlich“, s...

