Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall in einem Haus auf Nordstrand – Täter schlagen Bewohner nieder

Der Albtraum eines jeden Hausbesitzers: Räuber drangen in ein Nordstrander Einfamilienhaus ein, verletzten den Bewohner und raubten ihn aus.

Nordstrand | Raubüberfall in der Ortschaft England auf Nordstrand: Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 29. Dezember, gegen 17 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und schlugen den 59-jährigen Bewohner nieder. Der wurde leicht verletzt. Die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten mit einer Rolex-Herrenarmbanduhr und Bargeld. Auch interessant: Auto landet auf Nord...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.