Corona in Nordfriesland : Rathaus Husum: Darum müssen Besucher nicht mehr monatelang auf Termine warten

Zwischenzeitlich mussten Besucher zwischen acht und zehn Wochen warten, um etwa einen Wohnsitz an-beziehungsweise umzumelden oder einen neuen Personalausweis zu beantragen. Das gehört nun der Vergangenheit an.

Husum | Für die Ummeldung des Wohnsitzes oder die Beantragung des neuen Personalausweises mussten Husumer vor einem halben Jahr mehr als zwei Monate warten. Diese lange Zeit gehört nun der Geschichte an. Auf der Internetseite der Stadtverwaltung können Interessierte Termine in den nächsten Tagen buchen. Auch interessant: Was Husumer online erledigen können...

