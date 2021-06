Badewiesen voller Scherben : Randale und Zerstörung am Dockkoog in Husum: Schulabgänger unter Verdacht

Mehrere Stunden mussten Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Husum (KSH) mit der Hand Scherben aus den Wiesen am Dockkoog sammeln. Die Flächen waren übersät mit Müll, den Schulabgänger hinterlassen haben sollen.

Husum | Stefan Junge von der DLRG-Ortsgruppe Husum wird diesen Anblick am Freitagmorgen so schnell nicht mehr vergessen: „Wir fanden die Badewiesen am Dockkoog in einem schockierenden Zustand vor.“ Was muss das für eine Partynacht gewesen sein? Die Wiesen waren übersät mit Scherben zerdepperter Flaschen, dazwischen leere Bierdosen, Kartons und Tüten. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.