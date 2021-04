Radwegsanierung B200 : Schon 44 Bäume entlang der Bundesstraße gefällt

Der Baumbestand entlang des Radwegs wird ausgedünnt. Nach ursprünglicher Planung sollten sogar alle Bäume verschwinden.

Husum/Viöl | Aufmerksamen Autofahrern wird es nicht entgangen sein, dass sich die Anzahl der Bäume entlang des Radweges an der B200 zwischen Husum und Viöl in den letzten Tagen deutlich reduziert hat. Je weiter die Bauarbeiten an der rund zehn Kilometer langen Strecke gen Osten voranschreiten, desto größer scheinen die Lücken zu werden. Auf dem Parkplatz Engelsbur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.