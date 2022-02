Ärger in Bredstedt : Radfahrer und Fußgänger erbost: So behindern Schwertransporte ihren Weg

Die beiden Kreisverkehre im Zuge der B5 in Bredstedt sind für Radfahrer und Fußgänger zurzeit ein Hindernis. Dicke Paneele auf Geh- und Radwegen für Schwertransporte erweisen sich als Stolperfallen.

Bredstedt | Seit Ende August vergangenen Jahres rollen durch Bredstedt über die B5 in unregelmäßigen Abständen Schwertransporter. An Bord haben sie überdimensionale Anlagenteile aus Leipzig für den Bürgerwindpark Reußenköge an Bord. Bei Mühlen, die repowert werden, geht das aufgebrauchte Material wieder auf dem gleichen Weg zurück. Mehr zum Thema: Giganten der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.