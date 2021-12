Corona in Nordfriesland : RKI meldet am Mittwoch: Landkreis bundesweit bei niedrigster Inzidenz

Die Coronalage ist bundesweit weiter sehr angespannt. Inzidenzen von weit über 1000 meldeten zuletzt mehrere Bundesländer. Nun gibt das RKI durch: Nordfriesland steht mit einer aktuellen Inzidenz von 87,9 am besten da.

Nordfriesland | Das Robert-Koch-Institut hat die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordfriesland am Mittwochmorgen mit 87,9 angegeben. Damit steht Deutschlands nördlichster Landkreis am besten da. Es wurden 13 neue Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es 46. Damals lag die Inzidenz bei 133,4. Lesen Sie dazu auch: Gratis-Schnelltests: Diese Testzentren gib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.