Schulen in Nordfriesland : Premiere an der Gemeinschaftsschule Mildstedt: Erstes Dänisch-Schullehrbuch vorgestellt

Zwar wird Dänisch schon seit den 1970er-Jahren an staatlichen Schulen in Schleswig-Holstein unterrichtet, doch erst jetzt wurde ein entsprechendes Lehrbuch aufgelegt. Es wurde an der Mildstedter Schule vorgestellt.

Mildstedt | Die Zeit von selbst kopiertem Unterrichtsmaterial für den Dänisch-Unterricht an staatlichen Schulen in Schleswig-Holstein hat ein Ende: Demnächst liegt der erste Band für die Sekundarstufe I mit dem Titel „Velkommen til“ vor. Er wurde jetzt in der Mildstedter Grund- und Gemeinschaftsschule im Beisein von Bildungsministerin Karin Prien vorgestellt. ...

