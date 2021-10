Betrugsversuche am Telefon : Polizei warnt: Aktuell in Nordfriesland wieder Schockanrufe bei Senioren

Am Dienstag, 26. Oktober, haben in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg Betrüger wieder Schockanrufe bei Senioren verübt. Die Polizei warnt erneut.

Nordfriesland | Ganz aktuell werden am Dienstag, 26. Oktober im Kreis Nordfriesland und in Schleswig-Flensburg Seniorinnen und Senioren von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Den Frauen und Männern wird vorgetäuscht, ein nahestehender Verwandter, etwa Sohn, Tochter oder Enkelkind, sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und müsse nun dringend eine Zahlung ...

