Vermisstenmeldung : Polizei sucht zwei vermisste Teenager-Mädchen aus Rendsburg und Bredstedt

Vermisstenmeldungen aus Rendsburg und Bredstedt. Jasmin V. und Liane E. sind seit mehr als 48 Stunden nicht mehr von ihren Eltern gesehen worden. Sie könnten zusammen unterwegs sein.

15. Januar 2022, 17:36 Uhr

Rendsburg | Der Kriminaldauerdienst in Kiel sucht nach Vermisstenmeldung durch die Eltern die 14-jährigen Jasmin V. und die 16-jährige Liane E.

Jasmin hatte am 13.Januar 2022 um 5 Uhr ihr Elternhaus in Bredstedt verlassen, Liane hatte sich bereits am 12. Januar gegen 22 Uhr vom Haus ihrer Eltern in Rendsburg entfernt.

Die Kriminalpolizei Kiel geht davon aus, dass beide Mädchen zusammen unterwegs sein könnten und sich im Großraum Kiel oder auch Rendsburg aufhalten. Wer die Mädchen sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, meldet dieses bitte unter der Rufnummer 0431-1603333 oder auch über den Polizeiruf 110.

Personenbeschreibung

Jasmin (14) ist 1,65 Metergroß, sie hat eine kräftige Figur, dunkelbraune schulterlange Haare, und ist bekleidet mit einer hellen Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose mit weißen Mustern, weißen Schuhen der Marke Adidas und einem schwarzen Rucksack.

Liane (16) ist von gleicher Körperlänge, jedoch schlank gebaut. Sie hat lange braune Haare und trägt eine Brille, vermutlich ist sie mit einem weißen Parka bekleidet und hat einen dunklen Rucksack bei sich.