Polizei sucht Zeugen : Zwei Straßenlaternen in Breklum beschädigt

Zu Pfingsten haben sich Vandalen in Breklum an zwei Straßenlaternen ausgetobt.

28. Mai 2021, 19:02 Uhr

Breklum | In der Nacht vom 23. Mai (Pfingstsonntag) auf den 24. Mai (Pfingsmontag) wurden im Sönnebüller Weg in Breklum zwei Laternen beschädigt. Die Tatörtlichkeit liegt in Höhe der Sportanlage. Eine Laterne wurde komplett umgerissen, eine weitere steht Laterne steht schief. Etwaige Zeugen sowie der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bredstedt unter Telefon 04671/4044900 in Verbindung zu setzen.