Polizei sucht Geschädigte : Serie von Diebstählen aus Schuppen in Tönning aufgeklärt

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Tönning weitere Geschädigte.

22. April 2021, 13:29 Uhr

Tönning | Wie die Polizei mitteilte, kam es im April in Tönning zu einer Serie von Diebstählen von Elektrowerkzeugen, Lebensmitteln und Fahrrädern, die aus Schuppen oder Garagen entwendet wurden.



Ermittlungen der Polizei Tönning haben laut Mitteilung auf die Spur eines 26-Jährigen geführt, der bei seiner Vernehmung die Taten einräumte. Bei einer Durchsuchung der Wohnanschrift des Beschuldigten sei diverses Diebesgut sichergestellt worden.

Ein Teil des Stehlguts konnte bislang noch keinen Taten zugeordnet werden. Es handele sich laut Polizeiangaben um einen Bandschleifer, einen Heißluftfön, eine Flex, ein Verlängerungskabel und ein Bauradio mit dazugehöriger Ladestation. Es sei möglich, dass die Geschädigten die Taten noch nicht bemerkt haben.

Zeugen, die Hinweise zu entsprechenden Tatorten oder zu möglichen Eigentümern der Elektrogeräte geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Tönning unter der Telefonnummer 04861/6170660 oder per Mail an toenning.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.