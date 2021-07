Polizei sucht Autofahrer : Wem gehört der Wagen, der am Sonnabend bei Edeka in Husum angefahren wurde?

Den Parkplatz-Rempler einer Autofahrerin hat der Besitzer vielleicht gar nicht bemerkt – jetzt versucht die Polizei, ihn zu finden.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

20. Juli 2021, 16:29 Uhr

Husum | Am Sonnabend, 17. Juli, wurde gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz Dreimühlen (bei Edeka) in der Ostenfelder Straße in Husum ein weinroter Wagen angefahren. Die Unfallverursacherin meldete sich erst später bei der Polizei. Der weinrote Wagen dürfte einen deutlich sichtbaren Schaden haben. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Husum unter Telefon 04841/8300 zu melden.