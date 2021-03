Kultur in Nordfriesland : Pole-Poppenspäler-Tage Husum: Mitbegründerin Gisela Sobeczko wird 90

Gemeinsam mit Gisela Terheggen hat Gisela Sobeczko das Figurentheater in Husum etabliert. An diesem Sonnabend wird sie 90 – und erinnert sich.

Husum | Es heißt, Menschen erinnerten sich umso lebhafter an ihre Kindheit, je älter sie würden. Gisela Sobeczko ist da keine Ausnahme. Die Zeit ihrer Mädchen-Jahre in Berlin-Charlottenburg stürzen geradezu durch ihre Erinnerungen – trotz bleierner Zeiten –, so schnell und bunt, dass die Gedanken gelegentlich Purzelbäume schlagen. Solche Momente schiebt die M...

