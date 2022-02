Das All über Nordfriesland : Polarlicht über der Nordsee verzaubert Nachthimmel in St. Peter-Ording

Eine in unseren Breiten seltene Himmelserscheinung hat Pastor Michael Goltz aus St. Peter-Ording im Bild festgehalten. Der passionierter Fotograf stellte sich dazu am späten Abend am Strand Ording-Nord auf den Deich.

St. Peter-Ording | Das seltene Ereignis wollte sich Pastor Michael Goltz am vergangenen Freitag nicht entgehen lassen: Übers Internet hatte er erfahren, dass am hiesigen Nachthimmel mit einem Polarlicht zu rechnen wäre. Und da das Wetter mitspielte und für eine klare Sicht sorgte, machte er sich gegen 21.30 Uhr auf zum Deich Ording-Nord. Auch interessant: Das sind di...

