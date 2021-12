Landtagswahl 2022 : Aus Pellworm in den Landtag? Grüne wählen Silke Backsen zur Direktkandidatin

Die Grünen haben die Pellwormerin Silke Backsen zur Direktkandidaten gewählt. Sie tritt auf Listenplatz fünf bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im kommenden Jahr an. Bei ihrer Wahl setzte sich die Bio-Landwirtin gegen eine Bekannte durch.

