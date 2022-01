Kolumne Küstenschnack : Plattschnackers erobern den Bundestag

Einen plattdeutschen Arbeitskreis im Bundestag, den haben Gyde Jensen aus Nordfriesland und der Ostfriese Johann Saathoff gegründet. Wird Plattdeutsch nun im Bundestag Einzug halten? Oder gibt es Geheimabsprachen op Platt?

Husum/Berlin | Wie das wohl wäre, wenn ein Bundestagsabgeordneter der Regierungspartei mal zurufen würde: „Dösbaddels, wat is dat nu weer för een Tüdelkram?“ (Dummköpfe, was ist das wieder für ein Unsinn?) Plattdeutsch im Bundestag: Das würde doch Farbe in die oft trockenen und gestelzten Debatten bringen. Mehr zum Thema: Mit Video: Versök dat mol mit Platt: Waru...

