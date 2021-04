St. Peter-Ording : Planungssicherheit für das Badzentrum von SPO bald erreicht

Lange herrschte Planungsstillstand für etliche Grundstücke in St. Peter-Bad. Hochwasserschutz und Waldabstand waren die Ursache.

St. Peter-Ording | Die Themen Waldabstand und Hochwasserschutz hatten bei etlichen Grundstücksbesitzern in St. Peter-Ording in den vergangenen zwei Jahren für Kopfzerbrechen gesorgt. Neue gesetzliche Bestimmungen hatten dazu geführt, dass in dem betroffenen Bereich im Ortsteil Bad keine Veränderungen an Gebäuden und Grundstücken vorgenommen werden konnten. Dies ist n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.