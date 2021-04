Neues Baugebiet in Mildstedt : Planungen abgeschlossen: Engelscher Weg soll Einbahnstraße werden

Nach zwei Ortsterminen gibt es keine Einwände gegen die Planungen: Engelsche Weg soll Süd-Nord-Einbahnstraße werden.

Mildstedt | In Sachen Einbahnstraßenregelung im Engelschen Weg scheint nach zwei Ortstermine die Lösung gefunden: Zur Entlastung des geplanten neuen Baugebietes „Spitzkoppel“ soll der Engelsche Weg zukünftig in Süd-Nord-Richtung als Einbahnstraße eingerichtet werden. Planungen für die Einbahnstraßenregelung Die Einbahnstraßenregelung soll am Luruper Weg beg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.