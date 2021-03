Sanierung Obere Neustadt : Die Planung für die Neugestaltung des Spielplatzes Totengang in Husum steht

Der triste Spielplatz am Totengang wird umgebaut – jetzt liegen die Planungen für die Verschönerung vor.

Husum | Das erste Projekt in der Oberen Neustadt im Rahmen des Städtebau-Förderprogramms „Soziale Stadt“ nimmt Gestalt an. Magdalena Müller vom Bauamt stellte die Pläne für den Umbau des Spielplatzes am Totengang im Bauausschuss vor – und wies darauf hin, dass dieser „einer der ganz wenigen wirklich öffentlichen Spielplätze in Husum“ sei. „Nach dem positiven ...

