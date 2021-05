Urlaub trotz Corona : Pfingsten in SPO in Bildern: Trotz Warnung - am Sonntag kommen die Tagestouristen

Autoschlangen an den Strand: Am Sonntag gab's für viele Tagestouristen - trotz vorheriger Mahnungen - kein Halten mehr: Halb Norddeutschland, schien es, machte sich auf nach SPO, um das gute Wetter am Strand zu genießen.

St. Peter-Ording | Kilometerlange Autoschlangen vor der Einmündung in die Utholmer Straße zur Ordinger Strandüberfahrt: Die Bitte des Touri-Hotspots, SPO am Pfingstwochenende lieber zu meiden, stieß zumindest am Pfingstsonntag bei vielen Tagestouristen offenbar auf taube Ohren. Während es Petrus am Sonntag gut mit den Urlaubern meinte, schien es am Sonnabend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.