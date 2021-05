Husum : Pestalozzischule: Einbruch in Baucontainer, Polizei sucht Zeugen

Werkzeug im Wert von 10.000 Euro habe Unbekannte in den vergangenen Tagen gestohlen, darunter ein Baustromverteilerkasten.

11. Mai 2021, 10:06 Uhr

Husum | Zwischen Donnerstagabend (6. Mai) und Montagmorgen (10. Mai) wurde in einen Baucontainer eingebrochen, welcher neben anderen Containern für Bauarbeiten an der Pestalozzischule aufgestellt worden war, wie die Polizei mitteilt.

Unbekannte Täter brachen gewaltsam eine Containertür des betroffenen Werkzeugcontainers auf und entwendeten aus diesem hauptsächlich Werkzeug der Marke Hilti sowie einen Baustromverteilerkasten. Der Wert der Beute liegt bei rund 10.000 Euro. Vermutlich wurde das Werkzeug mit einem Fahrzeug, welches in der Feldbergstraße parkte, fortgeschafft.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im besagten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841/8300 bei der Kripo zu melden.