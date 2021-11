Zu wenig Erzieher in Nordfriesland : Personalnot in Kitas: Das sagen die Leitungen zur Lage in den Einrichtungen

Der Alltag in Nordfrieslands Kindertagesstätten zehrt an den Kräften der Erzieherinnen und Erzieher, der Leitungen, der Träger und der Eltern. In einer Serie kommen alle zu Wort. Teil 1: Die Leitungen.

Nordfriesland | Die Schließung von Gruppen oder ganzen Kitas ist das letzte Mittel. So sieht es Inge Görtzen. Sie leitet die Kita Behrendorf in der gleichnamige Gemeinde bei Viöl. Für 36 Kinder und sieben Mitarbeiter ist sie verantwortlich. Und sie ist verärgert. In einem Zeitungsartikel hat sie kürzlich gelesen, dass den Kitas von Eltern vorgeworfen wird, leichtfert...

