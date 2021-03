Pellworm : Fehlender Haushalt hält dringende Projekte in Warteposition

Pellworm steht in den Startlöchern und will mit seinen Projekten loslegen. Doch es hapert an der Bedarfsgemeinde.

Pellworm | Bürgerhus, Pellewelle, Touristinfo – auf der Insel Pellworm sind zahlreiche Projekte am Start. Doch zurzeit kann nichts wirklich voran gebracht werden, da die Bedarfsgemeinde noch ohne genehmigten Haushalt dasteht. Auch interessant: Pellworm: Mehr Bauplätze und Mietwohnungen für Insulaner „Wir haben unseren Wirtschaftsplan eingehend diskutiert u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.