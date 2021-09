Kirche in Mildstedt : Erster Einsatz: Pastorin Marlene Freese freut sich auf ihre Gemeinde

29 Jahre jung ist Marlene Freese, jetzt tritt sie ihre erste Pastorenstelle in Mildstedt an. Am 5. September wird sie das erste Mal in der Lamberti-Kirche predigen. Gemeinsam mit Ehemann Hartwig zieht sie ins Pastorat.

Mildstedt | Die Kirchengemeinde Mildstedt hat eine neue Pastorin: Marlene Freese (29) hat am 1. September ihren Dienst angetreten, am Sonntag (5. September) wird sie sich mit einem Gottesdienst vorstellen. Es ist die erste Pfarrstelle für die Theologin, ein langer Ausbildungsweg ist nun zu Ende, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Auch interessant: Ideen für di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.