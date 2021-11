Theologin in Husum : Pastorin Gesche Schaar tritt in Kirchengemeinde Rödemis ihr Amt an

Nach dreieinhalb Jahren wird es nun ernst: Gesche Schaar ist nach langer Ausbildung Pastorin auf Lebenszeit. Sie wird ab sofort die Rödemisser Kirchengemeinde leiten. Das sagt der Kirchengemeinderat zu der Personalie.

Husum | Im Albert-Schweitzer-Haus wurde am Wochenende Gesche Schaar als Pastorin der Kirchengemeinde Rödemis in ihr Amt eingeführt. Damit enden für die Theologin dreieinhalb Jahre Probezeit, sie ist nunmehr nach einer langen Ausbildung Pastorin auf Lebenszeit. Propst Jürgen Jessen-Thiesen hob in seiner Ansprache die vielseitige Begabung der 37-Jährigen her...

