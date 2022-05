Eisdielen im Norden : Video: Passanten haben empfohlen – Hier gibt es das beste Eis in Husum

Geschmäcker sind natürlich verschieden. Doch wo sollte man auf jeden Fall mal hin? In Husum empfehlen uns die Menschen die besten Eisdielen der Stadt. Den Gewinner haben wir mit der Kamera besucht.

Husum | Von den klassischen Sorten bis hin zu „Oma's Zitronenkuchen". Husum hat in Sachen Eis-Auswahl einiges zu bieten. Um so schwerer fällt die Wahl. Wir wollten daher von Passanten im Video wissen, wo es ihnen am besten schmeckt: Passanten haben empfohlen – Hier gibt es das beste Eis in Husum Auch interessant: Leser haben abgestimmt: Hier gibt es d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.