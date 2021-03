Kirche in Nordfriesland : Ostern: Gemeinschaftserleben ist schwer ins Digitale übertragbar

Zum zweiten Mal findet das Osterfest unter den Vorzeichen der Pandemie statt - auch mit neuen Impulsen.

Husum | Das Osterfest hat für die christlichen Kirchen zentrale Bedeutung: An ihm feiern sie die Auferstehung Jesu von den Toten, und von diesem Ereignis her deuten sie Gegenwart und Zukunft. Zum zweiten Mal findet es nunmehr unter den Vorzeichen der Pandemie statt. Aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr dürfen dieses Mal Gottesdienste in Präsenz stattfinden. ...

