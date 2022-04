Osterfeuer und Ostermarkt : Nach zwei Jahren Corona-Pause: So feiert St. Peter-Ording Ostern 2022

Urlauber und Einheimische können sich in diesem Jahr nicht nur auf das traditionelle Osterfeuer, sondern auch auf einen Ostermarkt, den Osterlauf und eine Schnitzeljagd durch den Nordsee-Fitness-Park freuen.

St. Peter-Ording | Rund um das traditionelle Osterfeuer findet in St. Peter-Ording in diesem Jahr wieder ein großes Osterprogramm statt. Für Touristen, aber auch für Einheimische bietet die Tourismus-Zentrale eine Vielzahl an Aktivitäten rund um die Feiertage an: Ostermarkt über die Feiertage Farbenfrohes Angebot auf dem Ostermarkt 16. bis 18. April, 11 bis 19 U...

