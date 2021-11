Polizei in Nordfriesland : Oster-Ohrstedt: Ausgerissene Schafe sorgen für Zugverspätungen

Am Bahnübergang in Oster-Ohrstedt sorgten ausgerissene Tiere für Behinderungen im Bahnverkehr.

Oster-Ohrstedt | Am Dienstagnachmittag wurde die Bundespolizei in Flensburg durch die Notfallleitstelle der Bahn darüber informiert, dass sich Schafe im Gleisbereich in der Nähe vom Bahnübergang Oster-Ohrstedt befinden sollen. Während der Streckensperrung von 16:24 Uhr bis 17:52 Uhr kam es durch vier Zugausfälle zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Schafe wieder a...

