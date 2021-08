Oster-Ohrstedt/Treia : Bremse von Bundeswehr-Sattelschlepper fängt Feuer

Bei Löschversuchen zogen sich drei Soldaten womöglich eine Rauchgasvergiftung zu. Ins Krankenhaus wollten sie aber nicht.

Oster-Ohrstedt/Treia | Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem größeren Einsatz vom Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B201 zwischen Treia und Oster-Ohrstedt. Weiterlesen: Sylt Shuttle plus prallt im Bahnhof Niebüll auf Dänemark-Zug der NEG Unmittelbar an der Kreisgrenze zwischen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland bemerkte der Fahrer eines Bundeswehr-Lkw, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.