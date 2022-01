Omikron in Nordfriesland : Mehr als 350 positive PCR-Tests in 3 Tagen: Gesundheitsamt wegen Corona unter Druck

Omikron macht die Kontaktnachverfolgung schwierig: Wer ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat, möge sich eigenständig isolieren und selbst seine Kontaktpersonen abtelefonieren, die sich mit Corona infiziert haben könnten, bittet die Kreisverwaltung Nordfriesland.

Husum | Angesichts der steigenden Corona-Zahlen gerät das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland unter Druck: Derzeit können nicht mehr alle Infizierten am gleichen Tag vom Gesundheitsamt angerufen werden, an dem das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit. Allein in den letzten drei Tagen seien mehr als 350 positive P...

