Einkaufszentrum in Husum : Ole Hühnken stellt sich vor: Das ist der neue Center Manager des Theos

Das Husumer Einkaufszentrum Theo hat einen neuen Center Manager. Ole Hühnken hat die Woche angefangen und sich am Freitag vorgestellt. Er bringt viel Erfahrung mit.

Husum | Am Freitag hat sich der neue Center Manager des Husumer Einkaufzentrums Theo vorgestellt. Sein Name ist Ole Hühnken und er ist ausgewiesener Experte im Handel. Er habe sich in den vergangenen Tagen gründlich in die Belange aller Mieter sowie des Gebäudekomplexes eingearbeitet, heißt es in einer Mitteilung des Theos. Lesen Sie auch: Stadtpolitik pla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.