Naturschutz in Nordfriesland : Neues Nest: So schön sollen Störche in Olderup wohnen

Nach 16 Jahren: Olderuper wollen den Storch mit einem Horst wieder ins Dorf locken.

Olderup | Seit 2005 ist das Storchennest an der Straße Möllergang in Olderup unbesetzt. Doch nun wollen einige Bürger Meister Adebar wieder ins Dorf locken. Dazu richteten Dirk Hein und Malte Carstensen, die Initiatoren der Aktion, ein neues Nest her, das nun in ...

