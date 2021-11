Weihnachtsmärkte NF 2021 : Oldenswort: Hoyersworter Weihnachtsmarkt findet unter 2G-Regeln statt

Der Hoyersworter Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr corona-bedingt nicht ausfallen – unter verschärften Bedingungen wollen die Veranstalter es wagen.

Oldenswort | Nicht nur in der Kreisstadt können Besucher sich auf einen Weihnachtsmarkt freuen und Glühwein, Wurst sowie heiß gebrannte Mandeln genießen. Mehr zum Thema: Mit teilweise 2G: Husum eröffnet Weihnachtsmarkt 2021 Auch im Herrenhaus Hoyerswort in Oldenswort soll in diesem Jahr der beliebte Markt stattfinden – wenn auch unter 2G-Regeln. Hoyerswor...

