Schauspieltalent aus Tating : Ohnsorg-Schauspieler Marco Reimers macht auch in seiner Heimat Theater

Bei der Speeldeel SPO stand der Tatinger Marco Reimers als Schüler auf der Bühne. Inzwischen spielt er am Ohnsorg-Theater. Nach der Corona-Zwangspause läuft er sich jetzt in Tating für die neue Spielzeit warm.

Tating | „Schön ist es hier!“ Ohnsorg-Schauspieler Marco Reimers genießt den Besuch am Strand von St. Peter-Ording. Die Blicke des hochgewachsenen jungen Mannes wandern über das unruhige Meer. Denn eigentlich ist er von hier, das wissen auch seine Schauspiel-Kollegen in Hamburg. Bei der Speeldeel St. Peter-Ording fing alles an Und so nennen sie den gebür...

