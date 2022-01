Haus der Fotografie in Husum : „Ohne Vertrauen geht es nicht“: Fotograf Tim Brakemeier im Interview zur Schau „Frauen-Bilder“

Der Husumer dpa-Fotograf Tim Brakemeier zeigt im Haus der Fotografie bis zum 20. Februar seine aktuelle Ausstellung „Frauen-Bilder“. Mit shz.de sprach er über Vertrauen zu den Models, die Suche nach ihnen und was seine Frau davon hält.

Husum | Seit 1988 arbeitet Tim Brakemeier (1963) als Pressefotograf für die Deutsche Presse Agentur (dpa) - zunächst in Bonn, heute in der neuen Hauptstadt Berlin. Seit einem Vierteljahrhundert beschäftigt sich der gebürtige Husumer darüber hinaus mit der sogenannten Glamour-Fotografie. Auch Interessant: Montags an der Tine: Wie der Husumer Michael Wieck gegen Impfgegner Haltung zeigt Kern seiner aufwendigen Bildgeschichten ist der romantische, nicht selten erotische Moment, den er jedoch stets mit einem Augenzwinkern kontrapunktiert. Im Interview mit Rüdiger Otto von Brocken gewährt Tim Brakemeier, dessen Ausstellung „Frauen-Bilder“ noch bis zum 20. Februar im Haus der Fotografie (Di. bis Sa., 10 bis 17 Uhr, So., 11 bis 16 Uhr) Am Außenhafen 28 zu sehen sind, Einblick in seine speziellen Bilderwelten. Wie kommt man als Agentur-Fotograf zu einem solchen so ganz anderen Sujet?Tim Brakemeier: Ich bin Fotojournalist und als Pressefotograf sollte man im Idealfall nicht in das Bild eingreifen, das man zeigt. Irgendwann hatte ich das Bedürfnis, darüber hinaus „meine“ Geschichten zu erzählen und die Bilder zu inszenieren, die ich zeige. Und was sagt Ihre Ehefrau dazu?Als ich meine Frau kennen lernte, hatte ich bereits Pin Up fotografiert. Sie mag vielleicht nicht jedes Model, mit dem ich arbeite, hat mit der Art der Fotografie aber nie ein Problem gehabt. Es geht manchmal sogar soweit, dass sie mich motiviert, wieder einmal zur Kamera zu greifen, wenn diese zu lange ungenutzt im Koffer liegt. Die Idee ist das eine, aber Models zu finden, mit denen man diese in Fotos umwandelt, etwas anderes. Wie kommt man an Models, die da mitmachen und dafür ja einiges von sich preisgeben müssen?Als ich mit Pin-up-Fotografie begann, gab es noch kein Internet. In dieser Zeit war es ziemlich schwierig. Heutzutage ist das eigentlich kein unüberwindliches Problem mehr; es gibt entsprechende Plattformen, Foren und nicht zuletzt Facebook und Instagram. Weiterlesen: Gräber, Geister, Grüfte: Im Mittelpunkt der neuen Husumer Stadtführungen stehen die Friedhöfe Apropos preisgeben. Wer gibt bei solchen fotografischen Inszenierungen mehr von sich her: Fotograf oder Model? Und wie wichtig ist in diesem Zusammenhang der Begriff Vertrauen?Körperlich natürlich das Model, aber im übertragenen Sinne ich als Fotograf. Die Bilder sind ja meine Phantasien; sie sind meinem Kopf entsprungen, und das Model hilft mir letztlich nur dabei, diese Gedankenwelten zu zeigen. Vor diesem Hintergrund ist Vertrauen natürlich auch eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes Bild. Und wie schafft man es, dieses Vertrauen aufzubauen?Wenn ein Model mit mir arbeitet, dann schildere ich ihr en Detail, was für ein Bild ich im Kopf habe und worauf sie sich einlässt. Ich stelle es einem Model auch immer frei, eine Begleitung mit zum Shooting zu bringen, denn nur wenn das Model sich wohl fühlt, kann es so frei agieren, wie ich es für meine Bilder möchte und brauche. Ihre Bilder erzählen Geschichten, in denen auf reale Filme, historische Ereignisse und vieles mehr hingewiesen wird. Die Assoziationen stellen sich beim Betrachter ganz von alleine ein. Ist das am Ende der tiefere Sinn des Ganzen? Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild? Und es bleibt - in Anführungszeichen - nur ein Bild?Die Sinnfrage habe ich mir eigentlich nie gestellt. Es ist mir letzten Endes auch egal, ob die Betrachter meiner Bilder alle kleinen Zitate und Ideen entdecken und verstehen. Für den einen ist „German Beauty“ einfach ein hübsches Bild, der nächste versteht die Anspielung auf das Plakat des Filmes „American Beauty“, und einige grübeln vielleicht ein wenig, bis sie verstehen, warum „German Beauty“ in einem Wald liegt. Einige Bilder sind visuelle Schnitzeljagden, zu denen ich die Betrachter einlade. Und wie bei einer realen Schnitzeljagd bringt die Vorbereitung meist genau so viel Spaß wie die Arbeit daran, das Rätsel zu knacken. Weiterlesen: KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing: TV-Firma auf den Spuren von Zwangsarbeiter Wim Aloserij Die Fotografie hat in Zeiten des Handys als Ausbildungsberuf deutlich an Strahlkraft verloren. Was macht sie aus Ihrer Sicht trotzdem unverzichtbar?Die Ausbildung gibt einem im Idealfall das Rüstzeug, vielfältige Aufgaben zu lösen. Natürlich gibt es Fotografen, die wunderbare Bilder machen, ohne diesen Beruf je gelernt zu haben. Meist beschränken sich diese dann aber auf ein ganz bestimmtes Sujet und eine sehr begrenzte Technik. Eine Ausbildung sollte diese Grenzen deutlich erweitern. Das geht selbstredend auch im Selbststudium ohne eine Lehre. Dazu gehört dann aber bestimmt deutlich mehr Selbstdisziplin, Wissensdurst und Engagement. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.