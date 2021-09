Corona in Nordfriesland : Offene Corona-Impfaktion für jedermann am 7. September in Tönning

Das Diakonische Werk Husum bietet am kommenden Dienstag einen Corona-Impftermin in der Tönninger Innenstadt an. Der zweite Termin ist für Ende September vorgesehen.

Tönning | Die Corona-Inzidenzen steigen wieder steil, und das Diakonische Werk Husum möchte auch allen noch nicht geimpften Tönningern und Eiderstedter eine Impfmöglichkeit quasi vor der Haustür anbieten. Auch interessant: Auffrischung: Kreis startet mit Drittimpfung für Genesene, Risikogruppen und Co Daher ist am kommenden Dienstag, 7. September,...

