Husum - St. Peter-Ording - Sylt : Öffnen Campingplätze noch vor Hotels? Betreiber in Nordfriesland sind vorbereitet

Campingplatz-Betreiber in Nordfriesland bereiten sich auf die Tourismus-Saison vor. Wann sie öffnen dürfen, ist unklar.

Nordfriesland | Am 22. März könnten bei der Konferenz von Bund und Ländern weitere Corona-Lockerungen beschlossen werden. Oftmals wird über die Hotellerie gesprochen. Aber was ist mit den Camping-Plätzen? Eine Online-Petition zweier großer Campingportale fordert die schnelle Öffnung der Camping-Plätze. Am Donnerstagnachmittag hatte die Unterschriftenaktion mehr als 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.